LE DEUX ZERO Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris

« Deux zéro » est le nom donné à la pratique du football en amateur le dimanche au Cameroun. À l’occasion de la Nuit Blanche et dans la continuité de son projet artistique La CAN à Paris initié en 2019, Cheetah prend les commandes de l’ICI le temps d’une soirée pour célébrer la dimension festive du football africain. Au programme : installation ‘footballistique’, performance de danse, concert et DJ set.

À propos de l’artiste

Curatrice et DJ, Cheetah est une artiste protéiforme qui a pour sujet principal les créativités afro diasporiques.

En 2015, elle crée Quartier Mozart, une structure visant à mettre en lumière les scènes créatives émanant du continent africain et de ses diasporas. De cette structure naîtront divers projets comme le média Black Square, le projet La CAN à Paris ou encore la collection d’artefacts The Damaris Collection.

À l’occasion de la Nuit Blanche et dans la continuité de son projet artistique La CAN à Paris initié en 2019, Cheetah prend les commandes de l’ICI le temps d’une soirée pour célébrer la dimension festive du football africain.

Le samedi 06 juin 2026

de 20h00 à 22h00

gratuit

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Tout public. Jusqu’à 19 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T22:00:00+02:00

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris



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