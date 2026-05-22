LE DEUX ZERO Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris
LE DEUX ZERO Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris samedi 6 juin 2026.
« Deux zéro » est le nom donné à la pratique du football en amateur le dimanche au Cameroun. À l’occasion de la Nuit Blanche et dans la continuité de son projet artistique La CAN à Paris initié en 2019, Cheetah prend les commandes de l’ICI le temps d’une soirée pour célébrer la dimension festive du football africain. Au programme : installation ‘footballistique’, performance de danse, concert et DJ set.
À propos de l’artiste
Curatrice et DJ, Cheetah est une artiste protéiforme qui a pour sujet principal les créativités afro diasporiques.
En 2015, elle crée Quartier Mozart, une structure visant à mettre en lumière les scènes créatives émanant du continent africain et de ses diasporas. De cette structure naîtront divers projets comme le média Black Square, le projet La CAN à Paris ou encore la collection d’artefacts The Damaris Collection.
À l’occasion de la Nuit Blanche et dans la continuité de son projet artistique La CAN à Paris initié en 2019, Cheetah prend les commandes de l’ICI le temps d’une soirée pour célébrer la dimension festive du football africain.
Le samedi 06 juin 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Tout public. Jusqu’à 19 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T22:00:00+02:00
Institut des Cultures d’Islam (ICI) 19 rue Léon 75018 Paris
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