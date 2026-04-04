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LE DINER DE CONS CENTRE ATHANOR Montlucon

LE DINER DE CONS CENTRE ATHANOR Montlucon

LE DINER DE CONS CENTRE ATHANOR Montlucon vendredi 12 février 2027.

Lieu : CENTRE ATHANOR

Adresse : RUE PABLO PICASSO

Ville : 03100 Montlucon

Département : 03

Début : 2027-02-12

Fin : 2027-02-12

Heure de début : 20:00

LE DINER DE CONS Début : 2027-02-12 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

CENTRE ATHANOR RUE PABLO PICASSO 03100 Montlucon 03

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