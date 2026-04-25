Le Dîner de l’ Empereur Rue du Casino Accès par l’entrée côté Casino Partouche Grand Café Vichy

Vichy

Le Dîner de l’ Empereur

Rue du Casino Accès par l’entrée côté Casino Partouche Grand Café Palais des congrès Vichy Allier

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13

Un des temps forts de ces festivités, désormais incontournable, empreint d’élégance et de magie le dîner musical et dansant.

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Rue du Casino Accès par l’entrée côté Casino Partouche Grand Café Palais des congrès Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

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English :

One of the highlights of these festivities, now unmissable, marked by elegance and magic: the musical and dancing dinner.

L’événement Le Dîner de l’ Empereur Vichy a été mis à jour le 2026-04-20 par Vichy Destinations