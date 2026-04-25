Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le Dîner de l’ Empereur Rue du Casino Accès par l’entrée côté Casino Partouche Grand Café Vichy

Le Dîner de l’ Empereur Rue du Casino Accès par l’entrée côté Casino Partouche Grand Café Vichy vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Rue du Casino Accès par l’entrée côté Casino Partouche Grand Café

Adresse : Palais des congrès

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif : 65 65 65

Vichy

Le Dîner de l’ Empereur

Rue du Casino Accès par l’entrée côté Casino Partouche Grand Café Palais des congrès Vichy Allier

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13

Un des temps forts de ces festivités, désormais incontournable, empreint d’élégance et de magie le dîner musical et dansant.
  .

Rue du Casino Accès par l’entrée côté Casino Partouche Grand Café Palais des congrès Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94  contact@vichydestinations.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

One of the highlights of these festivities, now unmissable, marked by elegance and magic: the musical and dancing dinner.

L’événement Le Dîner de l’ Empereur Vichy a été mis à jour le 2026-04-20 par Vichy Destinations

À voir aussi à Vichy (Allier)