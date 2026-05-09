AGENDA · Angers
Le dîner des vieilles quilles Angers
vendredi 16 octobre 2026 · Angers
Informations pratiques
Angers
Le dîner des vieilles quilles
7 place Molière Angers Maine-et-Loire
Tarif : 42 – 42 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 19:30:00
fin : 2026-10-16 22:00:00
Date(s) :
2026-10-16
Dans le cadre de l’événement Vignobles en scène, ce dîner vous propose une balade temporelle au cœur du vignoble de l’Anjou Saumur. .
7 place Molière Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 billetterie@destination-angers.com
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English :
L’événement Le dîner des vieilles quilles Angers a été mis à jour le 2026-07-17 par Destination Angers
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