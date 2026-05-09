UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Angers

Le dîner des vieilles quilles Angers

vendredi 16 octobre 2026 · Angers

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
7 place Molière
Ville
49000 Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif
42 42

Angers

Le dîner des vieilles quilles

7 place Molière Angers Maine-et-Loire

Tarif : 42 – 42 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 19:30:00
fin : 2026-10-16 22:00:00

Date(s) :
2026-10-16

Dans le cadre de l’événement Vignobles en scène, ce dîner vous propose une balade temporelle au cœur du vignoble de l’Anjou Saumur.   .

7 place Molière Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00  billetterie@destination-angers.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le dîner des vieilles quilles Angers a été mis à jour le 2026-07-17 par Destination Angers

À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)