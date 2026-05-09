Informations pratiques

Angers

Le dîner des vieilles quilles

7 place Molière Angers Maine-et-Loire

Tarif : 42 – 42 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 19:30:00

fin : 2026-10-16 22:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Dans le cadre de l’événement Vignobles en scène, ce dîner vous propose une balade temporelle au cœur du vignoble de l’Anjou Saumur. .

7 place Molière Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 billetterie@destination-angers.com

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English :

L’événement Le dîner des vieilles quilles Angers a été mis à jour le 2026-07-17 par Destination Angers