LE DÎNER STUDIO 55 Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LE DÎNER

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:00:00

fin : 2026-11-12 21:15:00

Date(s) :

2026-10-15 2026-11-12 2026-12-05

Nous avons tous en mémoire des repas de famille ou entre amis, qui nous ont laissé en bouche une saveur toute particulière…

Petits et gros secrets, invités inattendus, tentative de réconciliation, ou de meurtre.

C’est à vous de décider à quelle sauce les comédiens seront mangés…

Lors de ce dîner entièrement improvisé en temps réel autour d’un repas tout aussi réel, l’un des personnages se verra attribuer par vous, spectateurs, une annonce des plus détonantes à faire, dont lui seul aura la connaissance. 20 .

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

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English :

We all remember meals with family or friends that left a special taste in our mouths?

L’événement LE DÎNER Toulouse a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE