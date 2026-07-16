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Le domaine Rockefeller : une belle histoire de la santé à Lyon, Faculté Rockefeller, Lyon

samedi 19 septembre 2026 · Faculté Rockefeller · Lyon

Le domaine Rockefeller : une belle histoire de la santé à Lyon, Faculté Rockefeller, Lyon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Faculté Rockefeller
Adresse
8 Avenue Rockefeller 69008 Lyon
Ville
69008 Lyon
Département
Métropole de Lyon
Tarif
Départ toutes les 20 minutes sur réservation obligatoire. Groupe de 12 personnes maximum.

Le domaine Rockefeller : une belle histoire de la santé à Lyon Samedi 19 septembre, 10h00 Faculté Rockefeller Métropole de Lyon

Départ toutes les 20 minutes sur réservation obligatoire. Groupe de 12 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le domaine Rockefeller accueille la formation des étudiants en Santé depuis 1930. Une visite guidée des locaux vous permettra de découvrir l’histoire insolite de ce lieu, témoin de découvertes médicales et décor de tournage de films ou séries.

Faculté Rockefeller 8 Avenue Rockefeller 69008 Lyon Lyon 69008 Transvaal Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04.78.77.72.67 [{« type »: « email », « value »: « direction.slpest@univ-lyon1.fr »}] Le site Rockefeller accueille la formation des étudiants en Santé depuis 1930. Accès par métro D, Tramway T2 T5, Bus nombreux. Arrêt Grange Blanche
Le domaine Rockefeller accueille la formation des étudiants en Santé depuis 1930. Une visite guidée des locaux vous permettra de découvrir l’histoire insolite de ce lieu, témoin de découvertes et de…

©Alexandra Narbonnet – Musée d’Histoire de la Santé

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