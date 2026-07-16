Le domaine Rockefeller : une belle histoire de la santé à Lyon, Faculté Rockefeller, Lyon

Informations pratiques

Le domaine Rockefeller : une belle histoire de la santé à Lyon Samedi 19 septembre, 10h00 Faculté Rockefeller Métropole de Lyon

Départ toutes les 20 minutes sur réservation obligatoire. Groupe de 12 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le domaine Rockefeller accueille la formation des étudiants en Santé depuis 1930. Une visite guidée des locaux vous permettra de découvrir l’histoire insolite de ce lieu, témoin de découvertes médicales et décor de tournage de films ou séries.

Faculté Rockefeller 8 Avenue Rockefeller 69008 Lyon Lyon 69008 Transvaal Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04.78.77.72.67 [{« type »: « email », « value »: « direction.slpest@univ-lyon1.fr »}] Le site Rockefeller accueille la formation des étudiants en Santé depuis 1930. Accès par métro D, Tramway T2 T5, Bus nombreux. Arrêt Grange Blanche

Le domaine Rockefeller accueille la formation des étudiants en Santé depuis 1930. Une visite guidée des locaux vous permettra de découvrir l’histoire insolite de ce lieu, témoin de découvertes et de…

©Alexandra Narbonnet – Musée d’Histoire de la Santé