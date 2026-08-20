Le Droit au Bonheur par Olivier de Benoist Saint-Valery-sur-Somme

Informations pratiques

Saint-Valery-sur-Somme

Le Droit au Bonheur par Olivier de Benoist

2 Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-16 20:30:00

fin : 2027-02-16

Date(s) :

2027-02-16

Un spectacle hilarant sur la famille et la quête du bonheur

Un phrasé inimitable, une mauvaise foi indéboulonnable, le regard qui frise, et une façon unique de sortir les plus grosses horreurs sans que l’on puisse lui en vouloir… En quelques années, Olivier de Benoist a su imposer son style sur scène et à la télévision.

Dans Le Droit au Bonheur , Olivier de Benoist a pris la décision de se ressourcer auprès de sa famille. Et, de fait, après quelques jours à côtoyer au quotidien sa femme et ses enfants, son état a radicalement changé. Il est maintenant totalement dépressif et songe même au suicide.

Ayant bien conscience qu’annoncer à un enfant qu’on l’abandonne est le meilleur moyen de le traumatiser à vie, ODB décide de réagir en père responsable et de partir sans rien leur dire. Et comme il est bien trop altruiste et généreux pour garder le secret du bonheur pour lui, il a décidé de partager avec son public les mille et une façons de partir acheter des cigarettes sans que personne ne le remarque.

Un spectacle hilarant sur la famille et la quête du bonheur

Un phrasé inimitable, une mauvaise foi indéboulonnable, le regard qui frise, et une façon unique de sortir les plus grosses horreurs sans que l’on puisse lui en vouloir… En quelques années, Olivier de Benoist a su imposer son style sur scène et à la télévision.

Dans Le Droit au Bonheur , Olivier de Benoist a pris la décision de se ressourcer auprès de sa famille. Et, de fait, après quelques jours à côtoyer au quotidien sa femme et ses enfants, son état a radicalement changé. Il est maintenant totalement dépressif et songe même au suicide.

Ayant bien conscience qu’annoncer à un enfant qu’on l’abandonne est le meilleur moyen de le traumatiser à vie, ODB décide de réagir en père responsable et de partir sans rien leur dire. Et comme il est bien trop altruiste et généreux pour garder le secret du bonheur pour lui, il a décidé de partager avec son public les mille et une façons de partir acheter des cigarettes sans que personne ne le remarque. .

2 Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France

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English :

A hilarious show about family and the quest for happiness

An inimitable way with words, unshakable insincerity, a twinkle in his eye, and a unique way of spouting the most outrageous things without making you hold it against him… In just a few years, Olivier de Benoist has made his mark on stage and on television.

In *The Right to Happiness*, Olivier de Benoist decided to recharge his batteries with his family. And, in fact, after a few days of spending every day with his wife and children, his state of mind changed radically. He is now completely depressed and is even contemplating suicide.

Fully aware that telling a child you’re abandoning them is the best way to traumatize them for life, ODB decides to act like a responsible parent and leave without saying a word to them. And since he’s far too selfless and generous to keep the secret of his happiness to himself, he’s decided to share with his audience the thousand and one ways to go out and buy cigarettes without anyone noticing.

L’événement Le Droit au Bonheur par Olivier de Benoist Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2026-08-20 par OT DE LA BAIE DE SOMME