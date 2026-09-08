Le Duo d’Aquí, Ostal de comuna (La Bruguièira), Labruguière
jeudi 8 octobre 2026 · Ostal de comuna (La Bruguièira) · Labruguière
Informations pratiques
Le Duo d’Aquí Jeudi 8 octobre, 14h00 Ostal de comuna (La Bruguièira) Tarn
Réservations gratis au 06 24 53 07 46
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T14:00:00+02:00 – 2026-10-08T15:30:00+02:00
Fin : 2026-10-08T14:00:00+02:00 – 2026-10-08T15:30:00+02:00
Le Duo d’Aquí, avec le chanteur Joanda et la comédienne Dòna Azalaís.
Entre chansons et saynètes théâtralisées, découvrez les secrets du cœur historique de la commune, bercé par la musique occitane de Joanda.
L’artiste occitan Joanda accompagné de Dòna Azalaís met en lumière l’histoire et le patrimoine de la commune, entre chansons et saynètes. Un spectacle qui guide les visiteurs dans le cœur historique du village autour de tableaux inattendus.
On y découvre l’incroyable philosophie des troubadours de la région,
les secrets des cathares occitans, le faste du plus grand vignoble du monde, les légendes des animaux totémiques héraultais, la richesse du patrimoine bâti, les marques de la langue occitane, l’intimité des histoires locales…
Ce spectacle permet de (re)découvrir le patrimoine du village de façon originale et se termine par un goûter convivial pour déguster quelques spécialités du pays.
Réservations gratis au 06 24 53 07 46
Réseaux sociaux :
Youtube : Joanda
Instagram : @joandaoc
Site officiel : www.joanda.fr
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Entre chansons et saynètes théâtralisées, découvrez les secrets du cœur historique de la commune, bercé par la musique occitane de Joanda. Théâtre de rue Spectacle musical
L’Occitana Prod
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