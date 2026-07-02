Dans les coulisses de la fabrication des panneaux de fibres, Tarnaise des Panneaux, Labruguière

Informations pratiques

Dans les coulisses de la fabrication des panneaux de fibres 18 et 19 septembre Tarnaise des Panneaux Tarn

Gratuit. Sur réservation. Des groupes seront créés afin de fluidifier les visites. 15 personnes/groupes. Adaptatif en fonction de la situation (météo, personnes, disponibilités…). Prévoir des chaussures fermées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découvrez le fonctionnement d’un site industriel implanté à Labruguière depuis plusieurs décennies. Cette visite guidée exceptionnelle vous permettra de comprendre comment le bois est transformé en panneaux de fibres, tout en retraçant l’histoire de l’entreprise et son évolution au cœur du territoire.

Le parcours débute par une exposition libre de photographies anciennes et contemporaines consacrée à l’histoire de l’entreprise, à l’évolution du site et aux procédés de fabrication.

Une présentation d’environ 30 minutes permettra ensuite de découvrir l’entreprise, ses produits, la filière bois et son ancrage territorial.

La visite se poursuivra au cœur du site de production pendant environ 1h. Vous découvrirez les principales étapes de fabrication des panneaux de fibres, les opérations de découpe ainsi que la valorisation des coproduits.

Un temps d’échange avec les équipes sera proposé à l’issue du parcours.

La durée totale de la visite est comprise entre 1h30 et 1h45.

Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles par créneau. La visite est encadrée et les équipements de protection individuelle sont fournis par l’entreprise. Le port de chaussures fermées est obligatoire.

Certaines zones de production peuvent présenter un niveau sonore élevé ou une température plus importante. Le parcours comporte également plusieurs escaliers. Les visiteurs sont invités à prendre en compte ces contraintes afin de s’assurer que la visite est adaptée à leur condition physique.

En raison de la configuration du site, le parcours n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

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Découvrez le fonctionnement d’un site industriel implanté à Labruguière depuis plusieurs décennies. Cette visite propose de comprendre comment le bois est transformé en panneaux de fibres, tout en de…

©Mprod Matthieu PEGART