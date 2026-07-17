« Les paradis perdus » d’Antoine Vincens de Tapol, Musée Arthur Batut, Labruguière

Informations pratiques

« Les paradis perdus » d’Antoine Vincens de Tapol 1 septembre – 17 novembre Musée Arthur Batut Tarn

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T10:00:00+02:00 – 2026-09-01T12:00:00+02:00

Fin : 2026-11-17T14:00:00+01:00 – 2026-11-17T18:00:00+01:00

Dans cette exposition Antoine Vincens de Tapol se réapproprie des photos et notes de voyages de ses grands-parents, réalisées dans les années 70, qu’il met au regard de ses propres images de photographe voyageur. Il engage ainsi le visiteur dans une réflexion sur le tourisme de masse et son impact sur notre planète.

Musée Arthur Batut Labruguière Labruguière 81290 Tarn Occitanie 0563821063 http://arthurbatut.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100057348674512 Ce musée propose de découvrir Arthur Batut (1846-1918), photographe labruguièrois qui marque de son empreinte l’histoire de la photographie en inventant la photographie aérienne par cerf-volant en 1888. Matériel photo, archives et photographies, jalonnent le parcours du visiteur dans le musée qui est entouré d’une espace d’exposition où sont présentées chaque année des expositions de photographies contemporaines ou patrimoniales. Gare SNCF à 10 mn à pied, parking à proximité, accessible aux personnes à mobilité réduite

Dans cette exposition Antoine Vincens de Tapol se réapproprie des photos et notes de voyages de ses grands-parents, réalisées dans les années 70, qu’il met au regard de ses propres images de…

© Antoine Vincens de Tapol