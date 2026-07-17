Informations pratiques

« Sur les pas d’Arthur Batut » de Nicolas Frémiot 27 octobre 2026 – 16 janvier 2027 Musée Arthur Batut Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-27T10:00:00+01:00 – 2026-10-27T12:00:00+01:00

Fin : 2027-01-16T14:00:00+01:00 – 2027-01-16T18:00:00+01:00

Nicolas Fremiot, photographe qui développe depuis le début des années 1990 une œuvre étroitement liée au déplacement et à la marche a été accueillie en octobre 2023 pour cheminer à pied sur les pas d’Arthur Batut, lui-même grand marcheur photographe. De Labruguière à Céret, l’artiste a pu poursuivre ses investigations photographiques du paysage contemporain et a rencontré les habitants des territoires traversés en se faisant accueillir à chaque étape de son parcours. Photographies, textes et cartes rendront compte de cette expérience unique et du regard aiguisé de cet artiste sur les paysages qui constituent notre environnement.

Musée Arthur Batut Labruguière Labruguière 81290 Tarn Occitanie 0563821063 http://arthurbatut.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100057348674512 Ce musée propose de découvrir Arthur Batut (1846-1918), photographe labruguièrois qui marque de son empreinte l’histoire de la photographie en inventant la photographie aérienne par cerf-volant en 1888. Matériel photo, archives et photographies, jalonnent le parcours du visiteur dans le musée qui est entouré d’une espace d’exposition où sont présentées chaque année des expositions de photographies contemporaines ou patrimoniales. Gare SNCF à 10 mn à pied, parking à proximité, accessible aux personnes à mobilité réduite

Nicolas Fremiot, photographe qui développe depuis le début des années 1990 une œuvre étroitement liée au déplacement et à la marche a été accueillie en octobre 2023 pour cheminer à pied sur les pas à…

©Nicolas Fremiot mardi 10 octobre, Etape N°8 Mas-Cabardès/Limousis via Villanière et Lastours, 12km 9h/15h, Mas Cabrdès, Aude, avec Fabienne et Lylou