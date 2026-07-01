Marathon photo à l’occasion des journées du patrimoine, Musée Arthur Batut, Labruguière

Informations pratiques

Marathon photo à l’occasion des journées du patrimoine 19 et 20 septembre Musée Arthur Batut Tarn

Se munir d’un appareil photo numérique ou d’un smartphone. Ouvert aux amateurs de tous niveaux. Trois catégories : enfants, adolescents et adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

A l’occasion des Journées du Patrimoine, le Musée Arthur Batut à Labruguière (Tarn) organise sur le territoire de la communauté d’agglomération Castres-Mazamet les 19 et 20 septembre 2026 un marathon photographique ouvert à tout photographe amateur jeune et moins jeune.

Trois catégories (- de 12 ans , entre 12 et 18 ans, + de 18 ans) et un thème par catégorie, en lien avec le photographie et le patrimoine, est dévoilé au départ du marathon le samedi matin.

Les participants ont entre 3 et 5h pour réaliser ses photos sur le territoire de la communauté d’agglomération Castres-Mazamet et faire la sélection à soumettre au jury qui se réunit en fin de journée.

Le lendemain matin les participants sont conviés à une visite du musée Arthur Batut suivie d’une cérémonie de remise des récompenses aux trois lauréats de chaque catégorie.

Le premier prix de la catégorie « adulte » est un séjour de deux jours aux Rencontre d’Arles (forfait d’entrée aux expositions et une nuit d’hôtel pour deux personnes) début juillet 2027. Les autres prix seront communiqués ultérieurement.

Musée Arthur Batut Labruguière Labruguière 81290 Tarn Occitanie 0563821063 http://arthurbatut.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100057348674512 [{« type »: « email », « value »: « marathonphotobatut@gmail.com »}] Ce musée propose de découvrir Arthur Batut (1846-1918), photographe labruguièrois qui marque de son empreinte l’histoire de la photographie en inventant la photographie aérienne par cerf-volant en 1888. Matériel photo, archives et photographies, jalonnent le parcours du visiteur dans le musée qui est entouré d’une espace d’exposition où sont présentées chaque année des expositions de photographies contemporaines ou patrimoniales. Gare SNCF à 10 mn à pied, parking à proximité, accessible aux personnes à mobilité réduite

A l’occasion des Journées du Patrimoine, le Musée Arthur Batut à Labruguière (Tarn) organise sur le territoire de la communauté d’agglomération Castres-Mazamet les 19 et 20 septembre 2026 un marathon…

©Pierre Jimenez – Marathon photo à Labruguière 2025