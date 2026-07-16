Lectures poétiques Amadouer les bourrasques, Médiathèque de Labruguère, Labruguière

Informations pratiques

Lectures poétiques

Amadouer les bourrasques Vendredi 2 octobre, 19h00 Médiathèque de Labruguère Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

« Parce que face aux intempéries, en plus des parapluies, on a besoin de poésie. Parce que face au désarroi on a besoin de mots qui nous prennent la main. » La comédienne Hélène Poussin nous offre une lecture vivante et vibrante de poètes d’aujourd’hui.

Par Hélène Poussin de la Compagnie Les Pieds Bleus

Ado/Adulte | Durée : 1h | Sur inscription

Centre culturel Le Rond Point

19h | Vendredi 2 octobre

Médiathèque de Labruguère 1 place de l’europe, Labruguière Labruguière 81290 Tarn Occitanie 05 63 73 51 20 https://catalogue.castres-mazamet.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0563735120 »}]

Biblis en folie 2026

©Nicolas Gadbin