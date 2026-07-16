Lectures poétiques Amadouer les bourrasques, Médiathèque de Labruguère, Labruguière
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque de Labruguère · Labruguière
Informations pratiques
Lectures poétiques
Amadouer les bourrasques Vendredi 2 octobre, 19h00 Médiathèque de Labruguère Tarn
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00
« Parce que face aux intempéries, en plus des parapluies, on a besoin de poésie. Parce que face au désarroi on a besoin de mots qui nous prennent la main. » La comédienne Hélène Poussin nous offre une lecture vivante et vibrante de poètes d’aujourd’hui.
Par Hélène Poussin de la Compagnie Les Pieds Bleus
Ado/Adulte | Durée : 1h | Sur inscription
Centre culturel Le Rond Point
19h | Vendredi 2 octobre
Médiathèque de Labruguère 1 place de l’europe, Labruguière Labruguière 81290 Tarn Occitanie 05 63 73 51 20 https://catalogue.castres-mazamet.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0563735120 »}]
Biblis en folie 2026
©Nicolas Gadbin
À voir aussi à Labruguière (Tarn)
- Marathon photo à l’occasion des journées du patrimoine, Musée Arthur Batut, Labruguière 19 septembre 2026
- Exposition Sur les pas de d’Arthur Batut du photographe Nicolas Frémiot Centre culturel Le Rond-Point Labruguière 12 octobre 2026
- Obscura Machine / La Traversée Photographique, Espace photographique Arthur Batut, Labruguière 20 mai 2027
- Obscura Machine / La Traversée Photographique, Espace photographique Arthur Batut, Labruguière 21 mai 2027