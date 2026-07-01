Le Duo d’Aquí, Parc de la Mairie, Sorèze

Informations pratiques

Le Duo d’Aquí Samedi 10 octobre, 14h30 Parc de la Mairie Tarn

Réservations gratis au 05 63 74 40 30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T14:30:00+02:00 – 2026-10-10T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T14:30:00+02:00 – 2026-10-10T16:00:00+02:00

L’artiste occitan Joanda accompagné de Dòna Azalaís met en lumière l’histoire et le patrimoine de la commune, entre chansons et saynètes. Un spectacle qui guide les visiteurs dans le cœur historique du village autour de tableaux inattendus.

On y découvre l’incroyable philosophie des troubadours de la région,

les secrets des cathares occitans, le faste du plus grand vignoble du monde, les légendes des animaux totémiques héraultais, la richesse du patrimoine bâti, les marques de la langue occitane, l’intimité des histoires locales…

Ce spectacle permet de (re)découvrir le patrimoine du village de façon originale et se termine par un goûter convivial pour déguster quelques spécialités du pays.

Réservations gratis au 05 63 74 40 30

Réseaux sociaux :

Youtube : Joanda

Instagram : @joandaoc

Site officiel : www.joanda.fr

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Avec le chanteur Joanda et la comédienne Dòna Azalaís. Entre chansons et saynètes théâtralisées, découvrez les secrets du cœur historique de la commune, bercé par la musique occitane de Joanda. Spectacle de rue – Musique et théâtre

L’Occitana Prod