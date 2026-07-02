Le Duo d’Aquí, RDV Parc de la mairie, Sorèze (81), Sorèze

samedi 10 octobre 2026 · RDV Parc de la mairie, Sorèze (81) · Sorèze

Informations pratiques

Le Duo d’Aquí Samedi 10 octobre, 14h30 RDV Parc de la mairie, Sorèze (81) Tarn

0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T14:30:00+02:00 – 2026-10-10T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T14:30:00+02:00 – 2026-10-10T16:00:00+02:00

Le Duo d’Aquí, avec le chanteur Joanda et la comédienne Dòna Azalaís.

Entre chansons et saynètes théâtralisées, découvrez les secrets du cœur historique de la commune, bercé par la musique occitane de Joanda.

L’artiste occitan Joanda accompagné de Dòna Azalaís met en lumière l’histoire et le patr…

source: Le Duo d’Aquí – AgendaTrad

RDV Parc de la mairie, Sorèze (81) Allées du Ravelin, 81540 Sorèze, France Sorèze 81540 Tarn Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-10/le-duo-aqui.t6srk9bh »}]

avec Joanda occitan musique