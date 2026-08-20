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Le Fablab du mercredi : Papercraft, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

mercredi 30 septembre 2026 · Bibliothèque Pierre Veilletet · Bordeaux

Le Fablab du mercredi : Papercraft, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Pierre Veilletet
Adresse
21 rue Domion, 33200 Bordeaux
Ville
33200 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription

Le Fablab du mercredi : Papercraft Mercredi 30 septembre, 15h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T15:00:00+02:00 – 2026-09-30T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T15:00:00+02:00 – 2026-09-30T18:00:00+02:00

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 67 60 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
A la découverte de la 3D grâce cette technique de pliage.

Licence ouverte

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