Le Fablab du mercredi : photographie, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux
mercredi 23 septembre 2026 · Bibliothèque Pierre Veilletet · Bordeaux
Informations pratiques
Le Fablab du mercredi : photographie Mercredi 23 septembre, 15h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T15:00:00+02:00 – 2026-09-23T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T15:00:00+02:00 – 2026-09-23T18:00:00+02:00
Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 67 60 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Techniques Photos : donnez de l’identité à vos photos
Licence ouverte
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Découverte de la faune et flore de la Réserve Ecologique des Barails au fil des saisons, Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Bordeaux 22 août 2026
- Balade Miam-Miam aux Capucins : du chasseur-cueilleur au fast food Saint Michel (RDV communiqué à l’inscription) Bordeaux 22 août 2026
- RADIO BALADO • Audrey Saffré, BORDEAUX Piscine Judaïque, Bordeaux 24 août 2026
- Quartiers Sports au Parc Carle Vernet, Parc Carle Vernet, Bordeaux 25 août 2026
- LES FABLES DE MARIE DE FRANCE • Maesta-Théâtre, BORDEAUX Préau du CESDA Robert Chapon, Bordeaux 26 août 2026