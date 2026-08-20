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Le FabLab : machines à coudre et brodeuse, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

samedi 17 octobre 2026 · Bibliothèque Pierre Veilletet · Bordeaux

Le FabLab : machines à coudre et brodeuse, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Pierre Veilletet
Adresse
21 rue Domion, 33200 Bordeaux
Ville
33200 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription

Le FabLab : machines à coudre et brodeuse Samedi 17 octobre, 15h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T15:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T15:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:00:00+02:00

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 67 60 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
On découvre le fonctionnement des machines à coudre de la bibliothèque.

Licence ouverte

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