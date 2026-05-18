LE FABULEUX DESTIN DE VÉRONIQUE THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse
LE FABULEUX DESTIN DE VÉRONIQUE THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse vendredi 26 juin 2026.
Toulouse
LE FABULEUX DESTIN DE VÉRONIQUE
THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 9.8 – 9.8 – EUR
9.8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-26 21:45:00
Date(s) :
2026-06-26
Véronique n’aspire qu’à une vie simple et digne. Mais le destin, facétieux et cruel, en décide autrement.
Le fabuleux destin de Véronique est une farce tragique où les miracles côtoient l’horreur, où l’amour surgit trop tard et où le pouvoir tombe toujours au mauvais moment.
Entre théâtre de foire et tragédie déraillée, la pièce transforme l’injustice en rire.
Une comédie noire, joyeuse et cruelle, où même la mort peut se tromper de timing. 9.8 .
THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Véronique longs for a simple, dignified life. But fate, mischievous and cruel, decides otherwise.
L’événement LE FABULEUX DESTIN DE VÉRONIQUE Toulouse a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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