« LE FABULEUX RÉVEIL D’OKAYA – Spectacle jeune public », Bibliothèque municipale De Gramat, Gramat
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque municipale De Gramat · Gramat
Informations pratiques
« LE FABULEUX RÉVEIL D’OKAYA – Spectacle jeune public » Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque municipale De Gramat Lot
sur inscription – nb de places limité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Un petit temps d’accueil et d’éveil corporel est proposé aux enfants avant d’entamer un voyage au pays des cinq sens.
À la fin du spectacle ils pourront écrire et dessiner pour exprimer leur ressentis.
Avec Céline Klein et Stéphanie Morier.
Bibliothèque municipale De Gramat 102 Rue de l’Atelier 46500 Gramat Gramat 46500 Lot Occitanie 0565388463 https://bibliotheque.gramat.fr
Biblis en folie 2026
©SM
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