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« LE FABULEUX RÉVEIL D’OKAYA – Spectacle jeune public », Bibliothèque municipale De Gramat, Gramat

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque municipale De Gramat · Gramat

« LE FABULEUX RÉVEIL D’OKAYA – Spectacle jeune public », Bibliothèque municipale De Gramat, Gramat

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque municipale De Gramat
Adresse
102 Rue de l'Atelier 46500 Gramat
Ville
46500 Gramat
Département
Lot
Tarif
sur inscription - nb de places limité

« LE FABULEUX RÉVEIL D’OKAYA – Spectacle jeune public » Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque municipale De Gramat Lot

sur inscription – nb de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Un petit temps d’accueil et d’éveil corporel est proposé aux enfants avant d’entamer un voyage au pays des cinq sens.
À la fin du spectacle ils pourront écrire et dessiner pour exprimer leur ressentis.
Avec Céline Klein et Stéphanie Morier.

Bibliothèque municipale De Gramat 102 Rue de l’Atelier 46500 Gramat Gramat 46500 Lot Occitanie 0565388463 https://bibliotheque.gramat.fr
Biblis en folie 2026

©SM

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