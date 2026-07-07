Informations pratiques

Thionville

Le fantôme de l’opéra

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-03-13 20:00:00

fin : 2027-03-13 23:00:00

Date(s) :

2027-03-13

Inspirée de l’œuvre iconique de Gaston Leroux, cette adaptation française prend la forme d’une comédie musicale moderne et envoûtante. Des chansons originales, un regard neuf, une écriture captivante et une mise en scène inédite. Un opéra hanté, un fantôme masqué, une cantatrice ingénue, un triangle amoureux… Entre mystère, rires, larmes et suspense, venez découvrir cette comédie musicale aux chansons enivrantes. Une relecture audacieuse du Fantôme de l’Opéra, dans un écrin fabuleux.Tout public

45 .

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

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English :

Inspired by Gaston Leroux’s iconic work, this French adaptation takes the form of a modern, captivating musical. Original songs, a fresh perspective, captivating writing, and a unique staging. A haunted opera, a masked phantom, an innocent opera singer, a love triangle… Combining mystery, laughter, tears, and suspense, come discover this musical with its intoxicating songs. A daring reimagining of *The Phantom of the Opera*, set in a fabulous venue.

L’événement Le fantôme de l’opéra Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME