Le Farfadet et la graine de la Cie L’Aime en terre, La Maison de La Vache qui rit, Lons-le-Saunier

Le Farfadet et la graine de la Cie L’Aime en terre Dimanche 7 juin, 15h00 La Maison de La Vache qui rit Jura

Gratuit (entrée au musée payante) – À partir de 3 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Plongez dans l’univers féerique de Tiburcq, le Farfadet, qui découvre une graine mystérieuse et part en quête de son histoire, guidé par le soleil, le vent et des personnages magiques comme Attal l’Air-boriste et Lilaou la Fée des Fleurs. Ce spectacle sensoriel et interactif, riche en magie, bulles et odeurs, invite petits et grands à rêver, s’émerveiller et explorer la magie des plantes et de la Nature.

Venez vivre un moment enchanté où, d’un simple geste, planter une graine devient le début d’une aventure pleine de surprises, d’apprentissage et de prise de conscience. Pour tous les lutins dès 3 ans : laissez-vous pousser par la magie du spectacle et grandissez le temps d’un instant !

La Maison de La Vache qui rit 25 rue Richebourg, 39000 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 43 54 10 https://www.lamaisondelavachequirit.com/ https://www.facebook.com/MaisondeLaVachequirit Depuis son ouverture, la Maison de La Vache qui rit est le lieu de référence de la mémoire de la marque. Elle offre aussi un regard unique sur l’une des aventures industrielles et marketing françaises les plus impressionnantes du XXe siècle.

Au-delà d’un musée, cette maison est aussi l’espace de réinterprétation de l’ADN d’une marque et des valeurs d’un groupe familial. Un parking municipal de 70 places est disponible devant la Maison de La Vache qui rit, 25 rue Richebourg à Lons-le-Saunier. Il est également possible de venir au musée en train ou bus puisque la gare de Lons-le-Saunier est à seulement 15 minutes de marche. Bénéficiez d’une entrée à tarif réduit sur présentation de votre billet TER de moins de 48h (ou de votre abonnement) à destination de Lons-le-Saunier.

Amis cyclistes, enfourchez vos vélos et venez nous rendre visite : un parking à vélo est disponible dans l’enceinte du musée pour garer votre fidèle monture en toute sécurité.

Plongez dans l’univers féerique de Tiburcq, le Farfadet, qui découvre une graine mystérieuse et part en quête de son histoire, guidé par le soleil, le vent et des personnages magiques comme Attal et …

© La Maison de La Vache qui rit