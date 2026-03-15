Les échecs en famille Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier
Les échecs en famille Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier dimanche 7 juin 2026.
Lons-le-Saunier
Les échecs en famille
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:30:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
L’Échiquier lédonien vous accompagne, petits et grands, dans la découverte d’un divertissement déjà populaire au Moyen Âge, le jeu d’échecs.
Plaisir et stratégie garantis !
Dès 5 ans, enfant accompagné. .
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr
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English : Les échecs en famille
L’événement Les échecs en famille Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-05-07 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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