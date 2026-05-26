Le Festin des impuissantes, compagnie du Peut être Les Ateliers du Vent Rennes Jeudi 9 juillet, 18h00 Ille-et-Vilaine

Prix libre

Le Festin des impuissantes, théâtre de rue aux Ateliers du Vent

**LE FESTIN DES IMPUISSANTES • COMPAGNIE DU PEUT ÊTRE**

**théâtre de rue**

**Jeudi 9 juillet 2026, 18h-23h**

**18h : ouverture du bar en extérieur, accès libre (place Clara Zetkin)**

**19h30 : représentation en extérieur, prix libre (parvis nord, rue Alexandre Duval)**

**Petite restauration par Passages**

_Le Festin des Impuissantes_ est une création collective pour l’espace public autour des notions de militantisme, de joie, de féminisme et d’anarchisme. C’est à la fois une réflexion sur notre capacité collective et individuelle à s’engager, à agir et une hypothèse : est-ce qu’on ne pourrait pas y arriver par la joie plutôt que par le désespoir ?

Nous sommes de celles qui voudraient changer le monde sans avoir le costume pour, celles qui voudraient, celles qui imaginent, celles qui ont peur et celles qui bouillonnent. Mais nous ne sommes pas seules. On y parle avec les grandes, celles qui ont réussi, celles qu’on admire. On y échange nos doutes et nos passions dans une grande fête anarchiste. Et vous en êtes les invité·es

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Avec Karine Guibert, Gwladys Gendron et Lou Lefebvre de la cie du Peut Être

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-09T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-09T23:00:00.000+02:00

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https://www.lesateliersduvent.org/

Les Ateliers du Vent 59 Rue Alexandre Duval, Rennes, France Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

02 99 27 75 56



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