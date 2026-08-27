Le Festival ATMOSPHERES revient à Courbevoie du 07 au 11 octobre 2026 ! Espace Carpeaux Courbevoie
mercredi 7 octobre 2026 · Espace Carpeaux · Courbevoie
Informations pratiques
Labellisé « Fête de la Science », il met en
lumière la transition écologique et sociale à travers le cinéma, les arts et la
science.
Depuis 15 ans, le festival ATMOSPHERES attire un large
public intergénérationnel avec sa programmation pluridisciplinaire. Un Comité
Scientifique composé de dix membres d’experts et Sébastien Folin, Président
d’honneur du Festival accompagne le festival depuis le début.
Christian Clot, explorateur-chercheur et expert de
l’adaptation humaine, sera le parrain de cette nouvelle édition !
Entre projections de films (270 en 15 ans) et documentaires,
tables rondes, expositions et ateliers animations ou encore concours divers, vous
repartirez avec des connaissances sur les enjeux environnementaux et sociaux.
Cette nouvelle édition sera encore plus riche en savoirs,
découvertes et partages :
- Participez à des
rencontres sur des sujets tels que la biodiversité, l’alimentation et la
gastronomie, ainsi que des ateliers sur les saveurs savantes ou encore
escape game !
- Des avant-premières de
films seront également attendues, suivies d’un débat avec les
réalisateurs. Parmi eux, « Nos âmes libres » de Salomée
Stévenin, « Belleville Kitchen » de Marine Gautier et d’autres
encore, sélectionnées pour des prix et des festivals réputés.
- Les parcours nouveaux
récits, le concours d’écriture et de court-métrage qui marque la fin d’un
accompagnement dédié à l’ensemble des métiers de l’audiovisuel.
Le Festival ATMOSPHERES prépare l’avenir des prochaines
générations dans le partage des connaissances, émotions, expériences et
solutions !
Pour sa 16ème édition, le festival culturel gratuit dédié aux enjeux et solutions durables sera de retour à Courbevoie du 07 au 11 Octobre 2026.
Du mercredi 07 octobre 2026 au dimanche 11 octobre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-07T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-12T01:59:59+02:00
Date(s) :
Espace Carpeaux 15 bd. Aristide Briand 92400 Courbevoie
https://www.atmospheresfestival.com/
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