Le Festival ATMOSPHERES revient à Courbevoie du 07 au 11 octobre 2026 ! Espace Carpeaux Courbevoie

Informations pratiques

Labellisé « Fête de la Science », il met en

lumière la transition écologique et sociale à travers le cinéma, les arts et la

science.

Depuis 15 ans, le festival ATMOSPHERES attire un large

public intergénérationnel avec sa programmation pluridisciplinaire. Un Comité

Scientifique composé de dix membres d’experts et Sébastien Folin, Président

d’honneur du Festival accompagne le festival depuis le début.

Christian Clot, explorateur-chercheur et expert de

l’adaptation humaine, sera le parrain de cette nouvelle édition !

Entre projections de films (270 en 15 ans) et documentaires,

tables rondes, expositions et ateliers animations ou encore concours divers, vous

repartirez avec des connaissances sur les enjeux environnementaux et sociaux.

Cette nouvelle édition sera encore plus riche en savoirs,

découvertes et partages :

Participez à des

rencontres sur des sujets tels que la biodiversité, l’alimentation et la

gastronomie, ainsi que des ateliers sur les saveurs savantes ou encore

escape game !

rencontres sur des sujets tels que la biodiversité, l’alimentation et la gastronomie, ainsi que des ateliers sur les saveurs savantes ou encore escape game ! Des avant-premières de

films seront également attendues, suivies d’un débat avec les

réalisateurs. Parmi eux, « Nos âmes libres » de Salomée

Stévenin, « Belleville Kitchen » de Marine Gautier et d’autres

encore, sélectionnées pour des prix et des festivals réputés.

films seront également attendues, suivies d’un débat avec les réalisateurs. Parmi eux, « Nos âmes libres » de Salomée Stévenin, « Belleville Kitchen » de Marine Gautier et d’autres encore, sélectionnées pour des prix et des festivals réputés. Les parcours nouveaux

récits, le concours d’écriture et de court-métrage qui marque la fin d’un

accompagnement dédié à l’ensemble des métiers de l’audiovisuel.

Le Festival ATMOSPHERES prépare l’avenir des prochaines

générations dans le partage des connaissances, émotions, expériences et

solutions !

Pour sa 16ème édition, le festival culturel gratuit dédié aux enjeux et solutions durables sera de retour à Courbevoie du 07 au 11 Octobre 2026.

Du mercredi 07 octobre 2026 au dimanche 11 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-07T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-12T01:59:59+02:00

Date(s) :

Espace Carpeaux 15 bd. Aristide Briand 92400 Courbevoie

https://www.atmospheresfestival.com/



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