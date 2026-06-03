Le Festival du mieux manger à l’Académie du Climat Académie du Climat Paris

Retrouvez des tables rondes, rencontres, ateliers de réflexion… des ateliers pratiques… des moments de convivialité et de solidarité… des expositions.

Mercredi 10 juin

Impacts des labels alimentaires sur la biodiversité

Table ronde avec l’Inrae et l’Ifremer, le MNHN, l’Institut Agro et Basic

Après le Nutri-Score pour le volet nutritionnel, l’étiquette des produits alimentaires affichera bientôt le coût environnemental de nos choix alimentaires. Découvrez comment la biodiversité peut être intégrée dans le calcul de ce coût et les garanties qu’offrent déjà les labels alimentaires en termes de biodiversité.

Mercredi 10 juin – 18h30 à 20h – Plus d’infos et inscriptions

La restauration solidaire LOS COMEDORES mise en place par la Ville de Mexico

Rencontre avec Micro-Ressources et Yes We Camp

Grâce au reportage photo-documenté sur les “cuisines contributives” COMEDORES, mises en place par la Ville de Mexico, vous découvrez les notions de droit à l’alimentation et souveraineté alimentaire dans un pays où l’accès à l’alimentation est un droit fondamental, inscrit dans la Constitution.

Mercredi 10 juin – 18h30 à 19h30 – En Friche (au RDC – accès par la cour)

Ateliers confiture

avec Un Coing de Paris​

Initiez-vous à la fabrication de confiture en petit groupe dans un esprit convivial et de partage. Avec des fruits locaux et de saison et tous les secrets pour refaire vos préparations chez vous. Les fruits gaspillés, c’est fini !

Mercredi 10 juin (17h30 – 19h30) Plus d’info et inscription

Jeudi 11 juin

“La part des autres” de Jean-Baptiste Delpias et Olivier Payage

Projection du film documentaire avec Yes We Camp

Découvrez des récits de trajectoires différentes mais imbriquées d’agriculteurs dans leurs champs, d’habitants en situation de précarité, de bénévoles d’associations d’aide alimentaire autour des enjeux du système agricole et alimentaire. Plongez dans le système alimentaire, son fonctionnement et ses externalités négatives en posant un regard sur l’appauvrissement des producteurs et consommateurs et interrogez les conditions d’accès digne pour tous à une alimentation de qualité et durable.

​ Jeudi 11 juin – 16h30 à 17h30 – En Canopée – côté Buvette



Fresque de la démocratie alimentaire créée par les habitants du collectif de Charles Hermite, Paris 18e

Discussion avec Yes We Camp, Vrac et les habitants

Jeudi 11 juin – 18h30 à 20h30 – En Canopée – RDC accès par la cour – côté Buvette

Atelier de cuisine pour les distributions alimentaires des maraudes

avec Marion la Cheffe cuisinière de Yes We Camp

Venez cuisiner des invendus de différents commerces dans la cuisine pédagogique de l’Académie.

​Jeudi 11 juin – 17h à 21h – Cuisine pédagogique 1er étage – Plus d’infos et inscriptions > buvettesolidaire@yeswecamp.org

Atelier de réflexion sur la souveraineté alimentaire dans différents pays du monde

avec Frères des hommes et Yes We camp

Autour de différentes tables, chacune consacrée à un pays (France, Haïti, Pérou, Rwanda, Sénégal), vous découvrez de manière ludique ses richesses, son accès à l’eau potable, son empreinte écologique, etc. avec des initiatives locales portées par des associations de la société civile locale. L’atelier se termine par une réflexion collective sur nos leviers d’action en France pour s’investir sur ces enjeux de souveraineté alimentaire ici et ailleurs.​​

Jeudi 11 juin – 18h30-20h – En Friche – au RDC accès par la cour – Sur inscription à buvettesolidaire@yeswecamp.org

S’installer en fermes collectives, est-ce tout mutualiser ?

Rencontre avec Abiosol

Venez explorer la diversité des fermes collectives lors de ce café-installation dédié à la mutualisation. Et pour concrétiser ces questionnements, 3 paysan·nes viennent présenter leurs manières de faire collectif.

Jeudi 11 juin – 19h à 21h – Plus d’infos et inscriptions

Le roman « Tartare », une descente dans les entrailles du carnisme

Table ronde avec Les Éditions de la chambre froide de Master 2 Création Éditorial Multi-support (Sorbonne-Asfored)

Plongez dans les entrailles de « Tartare », le roman engagé qui dénonce les rapports de domination sociaux et les dérèglements de la consommation carnée et alimentaire.

Jeudi 11 juin – 18h45 à 21h30 – Plus d’infos et inscriptions

Vendredi 12 juin

S’organiser pour accéder à une alimentation durable et de qualité en ville

Rencontre avec Yes We Camp

Découvrez des projets et des initiatives pour accéder à une alimentation durable et de qualité en ville : l’association pour le maintien d’une agriculture paysanne – AMAP, réseaux d’achat, épiceries sociales, marchés à quotient, etc.

Vendredi 12 juin – 18h à 19h30 – En Canopée – RDC accès par la cour – côté Buvette

Atelier de cuisine solidaire

avec Yes We Camp, les Éco-Charlie et le Secours Catholique

Préparez le repas du samedi 13 juin (des bénévoles sont aussi recherchés pour la collecte d’invendus et le jour J).

Vendredi 12 juin – 17h à 20h30 – Plus d’information et inscription



Concert

avec Yes We Camp et le groupe Potager​

Plongez dans leur jardin onirique de Potager, trio musical parisien, qui propose une pop alternative entre jazz, musique expérimentale, et rock.

Vendredi 12 juin – 20h à 21h – En Buvette – Plus d’infos

Samedi 13

Rencontre des associations d’agriculture urbaine

avec les Pariculteurs​

Découverte, échanges, dégustation et ventes de légumes produits localement.

Samedi 13 juin – 12h à 14h30 – Parvis de l’Académie

​Repas partagés

avec Yes We Camp, les Éco-Charlie et le Secours Catholique

Venez partager un moment convivial avec vos voisins et voisines autour d’un repas préparé à partir d’invendus !

​Samedi 13 juin – 13h à 14h30 – En Buvette – Plus d’infos

Ateliers confiture

avec Un Coing de Paris​

Initiez-vous à la fabrication de confiture en petit groupe dans un esprit convivial et de partage. Avec des fruits locaux et de saison et tous les secrets pour refaire vos préparations chez vous. Les fruits gaspillés, c’est fini !

Samedi 13 juin 14h30 et à 17h – Plus d’infos et inscription

Rejoignez la 1ère ferme participative citoyenne en Ile-de-France​

Rencontre avec Lively Farming

Vous habitez en Ile-de-France, vous souhaitez rejoindre un projet collectif qui fait sens, cultiver un style de vie sain et vous nourrir avec des aliments issus d’une agriculture locale et durable à prix modéré ? Venez découvrir un projet de ferme coopérative et participative, à but non lucratif et gérée par ses membres.

Samedi 13 juin – 14h30 à 17h – Plus d’infos



Rencontre avec des porteurs de projets d’agriculture urbaine

avec Yes We Camp, Val Bio Ile de France, V’île fertile, la Ferme de Paris, la Chorba…

Venez rencontrer des agriculteurs urbains engagés avec leur dimension citoyenne et solidaire, une écologie en action…

Samedi 13 juin – 15h30 à 17h – En Buvette

Dimanche 14

Banquet festif et solidaire ​

avec La Chorba, France Horizon et Yes We Camp

Sur le parvis de l’Académie, 200 convives festoient, 100 d’entre eux ont une tarification solidaire pour inviter les 100 autres à qui le déjeuner est donc offert !

Au-delà du repas, cette journée de clôture du Festival du mieux manger sensibilise aux enjeux de précarité alimentaire à travers une approche positive, festive et collective.

Dimanche 14 juin – 12h30 à 18h30 – Pour d’infos et inscription

Expositions

À la rencontre de l’élevage paysan francilien

avec Abiosol​

Venez à la rencontre de l’élevage paysan francilien avec une exposition photographique et sonore qui donne à voir et à entendre les réalités paysannes de quatre fermes biologiques en élevage de brebis, chèvres, vaches et poules en Île-de-France.

Du lundi 8 juin -> lundi 15 juin – 10h à 19h – Couloirs du 2e étage / Plus d’infos

Cartographie participative des lieux ressources de l’alimentation durable et solidaire

avec Yes We Camp et la Coordination des acteurs de l’aide alimentaire de Paris Centre

Vous connaissez un lieu, un bon plan ou une initiative pour vous approvisionner, cultiver et manger de façon durable et solidaire à Paris et proche banlieue ? Venez le partager en l’ajoutant à la carte grand format dans la Buvette !

Du mercredi 10 juin -> samedi 13 juin – 11h à 23h30 – En Buvette

La démocratie alimentaire

avec Yes We Camp et VRAC

Découvrez la fresque du collectif d’habitants du quartier de Charles Hermite dans le 18e qui a fait émerger un projet de démocratie alimentaire à l’échelle de leur quartier.​

Du mercredi 10 juin -> vendredi 12 juin – 11h à 23h30 – En Buvette



Ces événements se tiennent dans le cadre du Festival du mieux manger, organisé par la Ville de Paris du samedi 6 au dimanche 14 juin.

Après une ouverture le samedi 6 juin place des Fêtes, les festivités se poursuivent dans tout Paris et à l’Académie du Climat. ​

L’Académie du Climat a co-construit cette programmation en collaboration avec la Direction des espaces verts et de l’environnement de la Ville de Paris, Yes We Camp ainsi que l’Inrae, Abiosol​, Vrac, Frères des hommes, la Chorba, France Horizon, Micro-Ressources, les Éco-Charlie et le Secours Catholique, la Coordination des acteurs de l’aide alimentaire de Paris Centre, ​les Pariculteurs​, Lively Farming, Master Création Éditorial Multi-support (Sorbonne-Asfored), Un Coing de Paris​, le groupe Potager…

Pour avoir l’intégralité du programme dans Paris c’est ici !

Recevez le programme hebdomadaire de l’Académie du Climat

La Buvette de l’Académie est ouverte du mercredi au samedi de 11h à minuit !

Au déjeuner, venez déguster des plats végétariens, de saison et ultra locaux, avec des options végan et sans gluten, cuisinés par Yes We Camp. Au goûter, des gâteaux et pâtisseries et en soirée des petits plats à partager. À toute heure, bières, vins, boissons chaudes et fraîches !

Échanges, rencontres, cuisine, repas, musique… Dans le cadre du Festival du mieux manger, venez contribuer à rendre accessible une alimentation plus saine et solidaire pour toutes et tous, et découvrir des initiatives comme les fermes urbaines ou les Amap… ou encore mexicaines, dans une ambiance conviviale !

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 14 juin 2026 :

gratuit

Certains ateliers/événements sont sur inscription

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-15T01:59:59+02:00

Date(s) :

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

https://www.academieduclimat.paris/evenements/



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