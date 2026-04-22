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Le festival Woke revient en mai au Théâtre 14 ! Théâtre 14 PARIS

Le festival Woke revient en mai au Théâtre 14 ! Théâtre 14 PARIS

Le festival Woke revient en mai au Théâtre 14 ! Théâtre 14 PARIS samedi 2 mai 2026.

Lieu : Théâtre 14

Adresse : 20, avenue Marc Sangnier

Ville : 75014 PARIS

Département : Paris

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Le Festival Woke revient en mai pour une nouvelle dose d’audace, de folie et d’émotions, pour toutes et tous. Au programme : de la danse, du théâtre, un cabaret queer, des performances, des marionnettes, des œuvres iconiques de la scène contemporaine, de Phia Ménard à Anne Théron, Penda Diouf ou encore Kae Tempest. Et même un Platonov de 9h pour ceux qui veulent pimenter les ponts de mai.

Du 2 au 23 mai 2026, rendez-vous au Théâtre 14 !

A noter : Le spectacle L’après-midi d’un foehn est un spectacle de danse et de marionnettes, à voir seul(e) ou en famille (à partir de 5 ans). Emerveillement assuré !

découvrir le programme

Du 2 au 23 mai, de la danse, du théâtre, des performances et cabarets pour découvrir ou redécouvrir des œuvres iconiques de la scène contemporaine !
Du samedi 02 mai 2026 au samedi 23 mai 2026 :
payant Public jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-02T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-24T01:59:59+02:00
Date(s) :

Théâtre 14 20, avenue Marc Sangnier  75014 PARIS
https://www.theatre14.fr/programmation-25-26/festival-woke-26 +33145454977 billetterie@theatre14.fr https://www.facebook.com/Theatre14 https://www.facebook.com/Theatre14


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