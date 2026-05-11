Tours

Le Filip

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 26 – 26 – EUR

26

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-08 20:00:00

fin : 2026-10-08 22:30:00

Date(s) :

2026-10-08

-En rodage-

Une soirée tranquille ? Non, Le Filip vient d’arriver. De verres en verres, de pièces en pièces, de confessions en confidences, elle va vous faire traverser ses tunnels jusqu’au petit jour.

-En rodage-

Une soirée tranquille ? Non, Le Filip vient d’arriver. De verres en verres, de pièces en pièces, de confessions en confidences, elle va vous faire traverser ses tunnels jusqu’au petit jour. 26 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

-Running in-

A quiet evening? No, Le Filip has just arrived. From glass to glass, room to room, confession to confession, she’ll take you through her tunnels until dawn.

L’événement Le Filip Tours a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 37