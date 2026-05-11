Le Filip Tours
Le Filip Tours jeudi 8 octobre 2026.
Tours
Le Filip
146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : 26 – 26 – EUR
26
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-08 20:00:00
fin : 2026-10-08 22:30:00
Date(s) :
2026-10-08
-En rodage-
Une soirée tranquille ? Non, Le Filip vient d’arriver. De verres en verres, de pièces en pièces, de confessions en confidences, elle va vous faire traverser ses tunnels jusqu’au petit jour.
-En rodage-
Une soirée tranquille ? Non, Le Filip vient d’arriver. De verres en verres, de pièces en pièces, de confessions en confidences, elle va vous faire traverser ses tunnels jusqu’au petit jour. 26 .
146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop
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English :
-Running in-
A quiet evening? No, Le Filip has just arrived. From glass to glass, room to room, confession to confession, she’ll take you through her tunnels until dawn.
L’événement Le Filip Tours a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 37
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