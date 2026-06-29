Le Film du Jeudi spécial Détectives privés Bibliothèque Gutenberg Paris
Le Film du Jeudi spécial Détectives privés Bibliothèque Gutenberg Paris jeudi 29 octobre 2026.
Pendant les vacances scolaires, retrouvez-nous à Gutenberg pour une session cinéma à partir de 6 ans.
Entrée libre
De septembre à décembre, nous commémorons lAgatha Christie, l’incontestée Reine du Crime.
Découvrez une histoire sur grand écran, comme au cinéma !
Le jeudi 29 octobre 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-29T17:00:00+01:00
fin : 2026-10-29T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-10-29T16:00:00+02:00_2026-10-29T17:00:00+02:00
Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris
+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr
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