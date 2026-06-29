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Le Film du Jeudi spécial Détectives privés Bibliothèque Gutenberg Paris

Le Film du Jeudi spécial Détectives privés Bibliothèque Gutenberg Paris

Le Film du Jeudi spécial Détectives privés Bibliothèque Gutenberg Paris jeudi 29 octobre 2026.

Lieu
Bibliothèque Gutenberg
Adresse
8 rue de la Montagne d'Aulas
Ville
75015 Paris
Département
Paris
Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026

Pendant les vacances scolaires, retrouvez-nous à Gutenberg pour une session cinéma à partir de 6 ans.

Entrée libre

De septembre à décembre, nous commémorons lAgatha Christie, l’incontestée Reine du Crime.

Découvrez une histoire sur grand écran, comme au cinéma !
Le jeudi 29 octobre 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-29T17:00:00+01:00
fin : 2026-10-29T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-10-29T16:00:00+02:00_2026-10-29T17:00:00+02:00

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas  75015 Paris
+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr


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