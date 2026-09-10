Le Fléau, Prieuré La Charité sur Loire, La Charité-sur-Loire

Informations pratiques

Le Fléau Samedi 19 septembre, 15h00, 20h30 Prieuré La Charité sur Loire Nièvre

De 11€ à 26€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

D’après Mesure pour mesure de William Shakespeare

Léonard Matton / Cie EmersiØn

Après Helsingør, château d’Hamlet, créé en 2018 à Paris puis repris en 2019 et 2021 au Château de Vincennes, Léonard Matton, artiste associé à La Maison, adapte Mesure pour mesure d’après William Shakespeare en théâtre immersif. Portée par 17 artistes, comédiens et musiciens, cette tragicomédie baroque prendra place en déambulation au Prieuré de La Charité-sur-Loire, symbolisant la magnificence théâtrale, le pouvoir, la culture et la loi.

Dans Mesure pour mesure, Shakespeare analyse les ambiguïtés du contrat social et interroge l’équivoque sous toutes ses formes. Comme dans Game of Thrones, la pièce entremêle plusieurs narrations qui plongent le public dans les multiples strates de la société : noblesse, prostitution, clergé, justice…

Face à plusieurs visions du monde et diverses grilles de lecture, quelle serait la juste application d’une loi ?

Au centre du dispositif scénique les interprètes se croisent et se retrouvent, tandis que les musiciens, par une partition inspirée de la Renaissance mêlant acoustique et électronique, donnent le ton et le rythme du spectacle.

Une expérience inédite à vivre dans ce lieu chargé d’histoire !

Prieuré La Charité sur Loire 8 Cour du Château, 58400 La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

D’après Mesure pour mesure de William Shakespeare

© Matthieu Camille Colin