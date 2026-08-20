Le Fonds Guasco qu’es aco ?, Médiathèque Marcel Pagnol, Aubagne

Informations pratiques

Le Fonds Guasco qu’es aco ? Samedi 19 septembre, 10h00, 10h30, 15h00, 15h30, 16h00 Médiathèque Marcel Pagnol Bouches-du-Rhône

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

L’équipe du fonds patrimonial vous accueille pour une petite visite à la découverte de la collection d’ouvrages, de périodiques et de partitions de musique rassemblés par les époux Guasco. La culture, l’histoire, les coutumes et traditions de Provence ou d’ailleurs sont à l’honneur dans cette bibliothèque méconnue.

Médiathèque Marcel Pagnol chemin de Riquet 13400 Aubagne Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.42.18.19.90 https://mediatheque.aubagne.fr/OpacWebAloes/ [{« type »: « phone », « value »: « 04.42.18.18.87 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@aubagne.fr »}] La médiathèque Marcel-Pagnol est la médiathèque municipale d’Aubagne. Construite par l’architecte Victor Morabia, elle ouvre ses portes le 15 juin 1975 et elle est baptisée en l’honneur de Marcel Pagnol, natif d’Aubagne. Parking payant. Desservie par la ligne 2 du réseau de bus de l’agglo

L’équipe du fonds patrimonial vous accueille pour une petite visite à la découverte de la collection d’ouvrages, de périodiques et de partitions de musique rassemblés par les époux Guasco. La les et…

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