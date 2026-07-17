Le Forum des Associations et du Bénévolat 2026, Grand Sud, Lille

Informations pratiques

Le Forum des Associations et du Bénévolat 2026 Samedi 26 septembre, 10h00 Grand Sud Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Le Forum des Associations et du Bénévolat de Lille, organisé par la Maison des associations, est un événement incontournable pour découvrir la richesse et la diversité du tissu associatif lillois.

Plus de 200 associations seront présentes pour vous accueillir, échanger et partager leurs passions et leurs projets. Que vous soyez intéressé par le sport, la culture, la solidarité, l’environnement ou tout autre domaine, vous trouverez forcément une association qui vous correspond.

En plus des stands associatifs, un espace de restauration sera présent sur place.

Pourquoi participer ?

Découvrir des associations variées :

Avec plus de 200 associations présentes, explorez un éventail incroyable de projets et d’initiatives locales. C’est l’occasion parfaite pour trouver des activités qui vous passionnent et des causes que vous souhaitez soutenir.

Rencontrer des acteurs locaux :

Rencontrez les bénévoles et les membres des associations, échangez avec eux et apprenez-en plus sur leurs actions.

S’informer et s’engager :

Informez-vous sur les opportunités de bénévolat et découvrez comment vous pouvez apporter votre contribution à la communauté.

Soutenir les initiatives locales :

Votre présence et votre soutien aident les associations à se développer et à poursuivre leurs missions. En vous impliquant, vous contribuez à renforcer le tissu social et solidaire de Lille.

Ne manquez pas cette journée unique de rencontres, d’échanges et de découvertes. Venez nombreux pour célébrer la vie associative et le bénévolat à Lille !

Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59000 Lille Lille 59006 Lille-Sud Nord Hauts-de-France

Le Forum des Associations et du Bénévolat est de retour ! Il se tiendra le samedi 26 septembre 2026 à Lille, au Grand Sud.

MDA