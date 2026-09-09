Le French Tech Day 2026, Palais de la Bourse, Bordeaux

Informations pratiques

Le French Tech Day 2026 Jeudi 19 novembre, 14h30 Palais de la Bourse Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-19T14:30:00+01:00 – 2026-11-19T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-19T14:30:00+01:00 – 2026-11-19T22:00:00+01:00

Le French Tech Day rassemble chaque année toutes celles et ceux qui s’intéressent à l’innovation. Cet événement organisé par La French Tech Bordeaux se compose de plusieurs temps forts mettant en avant l’ensemble des acteurs de notre écosystème à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine, à travers notamment des talks de 15 minutes sur une très large variété de sujets. La prochaine édition aura lieu le 19 novembre 2026 au Palais de la Bourse à Bordeaux et devrait accueillir plus de 2.000 personnes. L’événement est gratuit et ouvert à toutes et tous : entrepreneurs, financeurs, acteurs de la recherche, étudiants…

Palais de la Bourse Place de la Bourse, Bordeaux Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.frenchtechbordeaux.com/le-french-tech-day »}]

Événement La French Tech