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le Fruit à Pain dans tous ses états, Le Fruit à Pain dans tous ses états, Basse-Terre

samedi 19 septembre 2026 · Le Fruit à Pain dans tous ses états · Basse-Terre

le Fruit à Pain dans tous ses états, Le Fruit à Pain dans tous ses états, Basse-Terre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Le Fruit à Pain dans tous ses états
Adresse
ZAC de Calebassier 97100
Ville
97100 Basse-Terre
Département
Guadeloupe

le Fruit à Pain dans tous ses états Samedi 19 septembre, 09h00 Le Fruit à Pain dans tous ses états Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Le fruit à pain est un aliment savoureux, nourrissant et polyvalent. Au cours de cet atelier convivial, vous apprendrez à le reconnaître, à le préparer et à le cuisiner à travers différentes recettes simples et gourmandes.
Durant cette journée vous pourrez participer à differents ateliers et découvrir le Fruit à Pain sous toutes ses formes

Le Fruit à Pain dans tous ses états ZAC de Calebassier 97100 Basse-Terre 97100 Guadeloupe Guadeloupe 0690347747 [{« type »: « phone », « value »: « 0690347747 »}] Moov Tropical est une entreprise familiale qui fait découvrir les diverses façons d’utiliser le Fruit à Pain
Le fruit à pain est un aliment savoureux, nourrissant et polyvalent. Au cours de cet atelier convivial, vous apprendrez à le reconnaître, à le préparer et à le cuisiner à travers différentes recettes…

©privé

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