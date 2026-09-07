le Fruit à Pain dans tous ses états, Le Fruit à Pain dans tous ses états, Basse-Terre

Informations pratiques

le Fruit à Pain dans tous ses états Samedi 19 septembre, 09h00 Le Fruit à Pain dans tous ses états Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Le fruit à pain est un aliment savoureux, nourrissant et polyvalent. Au cours de cet atelier convivial, vous apprendrez à le reconnaître, à le préparer et à le cuisiner à travers différentes recettes simples et gourmandes.

Durant cette journée vous pourrez participer à differents ateliers et découvrir le Fruit à Pain sous toutes ses formes

Le Fruit à Pain dans tous ses états ZAC de Calebassier 97100 Basse-Terre 97100 Guadeloupe Guadeloupe 0690347747 [{« type »: « phone », « value »: « 0690347747 »}] Moov Tropical est une entreprise familiale qui fait découvrir les diverses façons d’utiliser le Fruit à Pain

Le fruit à pain est un aliment savoureux, nourrissant et polyvalent. Au cours de cet atelier convivial, vous apprendrez à le reconnaître, à le préparer et à le cuisiner à travers différentes recettes…

©privé