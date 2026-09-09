Le futur du design s’expose au Mobilier national Mobilier national Paris
mercredi 9 septembre 2026 · Mobilier national · Paris
Informations pratiques
Mobilier, luminaires, textiles… 23 projets de jeunes diplômé.e.s des formations du Campus ont été choisis avec soin pour leurs potentiel créatif et novateur. Fruit d’un processus de sélection rigoureux mené par un jury, l’exposition est aussi une mise en valeur de la qualité des formations proposées par les institutions membres du Campus.
Les exposant·es sélectionné·es et leurs projets
Diplômé·es de l’École Bleue
Theo Dollin – Léla
Gabrielle Monnin – Mue
Juliette Oudry – Dahu
Diplômé·es de l’École Boulle
Maxime Cardin – Blend
Antoine Cocault – Névé
Pimprenelle Martinache – Penfret
Robin Sant – Fossile Paramétrique
Géraldine Wiart – Feutrer l’espace
Diplômé·es de l’École Camondo
Emma Selieye – Les chemins d’Aubrac
Diplômé·es de l’École des Arts Décoratifs – PSL
Ayline Lesourd – Les amants
Theophile Narcy – En lisière
Pauline Landrie – Une éponge en ville
Elisa Scarpaci – Passages
Tatiana Valet – Terre(s) d’usage
Diplômé·es de l’École Duperré
Garance Bigel – Fard à bagnole
Chimene Colboc – Sylvij
Sacha Leduc – Images latentes
Sissoko Mamadou – Elhadji une image de l’entre deux
Diplômé·es de l’ENSAAMA
Coline Jousset – Ubiquité
Diplômé·es de l’ENSCI
Lucie Blanchot – Mille grains
Marine Quéré – Reflets croisés
Lucas Muller – Double nature
Diplômé·es du lycée La Source
Golle Benjamin – Fragments révélés : designer avec l’existant
Le Campus Mode Métiers d’Art & Design
Le Campus Mode, Métiers d’Art & Design est le premier réseau français d’établissements de formation en mode métiers d’arts et design, du CAP au doctorat. Implanté au cœur de la manufacture des Gobelins, il s’engage afin de valoriser les formations, de promouvoir les métiers au plus près des besoins des entreprises de la filière. Son ouverture à l’international concourt à une plus grande visibilité des formations françaises d’excellence.
La Paris Design Week
Chaque année, la création internationale fait sa rentrée à l’occasion de la Paris Design Week, en septembre. En marge du salon Maison & Objet, cet événement culturel permet aux professionnel·le·s comme au grand public de redécouvrir la ville sous le prisme de l’innovation. Organisée comme un parcours à travers la ville — de boutiques en showrooms, de galeries en lieux publics transformés pour l’occasion — la Paris Design Week est aujourd’hui un rendez-vous incontournable du design, de la décoration et de l’art de vivre en Europe.
Du 9 au 13 septembre, la cinquième édition de Vivement Demain dévoile une nouvelle génération de designers au Mobilier national dans le cadre de la Paris Design Week.
Du mercredi 09 septembre 2026 au dimanche 13 septembre 2026 :
mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 11h00 à 18h00
gratuit
Mobilier National
42 avenue des Gobelins 75013 Paris
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-09T14:00:00+02:00
fin : 2026-09-13T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-09T11:00:00+02:00_2026-09-09T18:00:00+02:00;2026-09-10T11:00:00+02:00_2026-09-10T18:00:00+02:00;2026-09-11T11:00:00+02:00_2026-09-11T18:00:00+02:00;2026-09-12T11:00:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00;2026-09-13T11:00:00+02:00_2026-09-13T18:00:00+02:00
Mobilier national 42 avenue des Gobelins 75013 Paris
https://www.campusartdesign.com/actualites/vivement-demain-6/
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