Le futur du design s’expose au Mobilier national Mobilier national Paris

Informations pratiques

Mobilier, luminaires, textiles… 23 projets de jeunes diplômé.e.s des formations du Campus ont été choisis avec soin pour leurs potentiel créatif et novateur. Fruit d’un processus de sélection rigoureux mené par un jury, l’exposition est aussi une mise en valeur de la qualité des formations proposées par les institutions membres du Campus.

Les exposant·es sélectionné·es et leurs projets

Diplômé·es de l’École Bleue

Theo Dollin – Léla

Gabrielle Monnin – Mue

Juliette Oudry – Dahu

Diplômé·es de l’École Boulle

Maxime Cardin – Blend

Antoine Cocault – Névé

Pimprenelle Martinache – Penfret

Robin Sant – Fossile Paramétrique

Géraldine Wiart – Feutrer l’espace

Diplômé·es de l’École Camondo

Emma Selieye – Les chemins d’Aubrac

Diplômé·es de l’École des Arts Décoratifs – PSL

Ayline Lesourd – Les amants

Theophile Narcy – En lisière

Pauline Landrie – Une éponge en ville

Elisa Scarpaci – Passages

Tatiana Valet – Terre(s) d’usage

Diplômé·es de l’École Duperré

Garance Bigel – Fard à bagnole

Chimene Colboc – Sylvij

Sacha Leduc – Images latentes

Sissoko Mamadou – Elhadji une image de l’entre deux

Diplômé·es de l’ENSAAMA

Coline Jousset – Ubiquité

Diplômé·es de l’ENSCI

Lucie Blanchot – Mille grains

Marine Quéré – Reflets croisés

Lucas Muller – Double nature

Diplômé·es du lycée La Source

Golle Benjamin – Fragments révélés : designer avec l’existant

Le Campus Mode Métiers d’Art & Design Le Campus Mode, Métiers d’Art & Design est le premier réseau français d’établissements de formation en mode métiers d’arts et design, du CAP au doctorat. Implanté au cœur de la manufacture des Gobelins, il s’engage afin de valoriser les formations, de promouvoir les métiers au plus près des besoins des entreprises de la filière. Son ouverture à l’international concourt à une plus grande visibilité des formations françaises d’excellence.

La Paris Design Week Chaque année, la création internationale fait sa rentrée à l’occasion de la Paris Design Week, en septembre. En marge du salon Maison & Objet, cet événement culturel permet aux professionnel·le·s comme au grand public de redécouvrir la ville sous le prisme de l’innovation. Organisée comme un parcours à travers la ville — de boutiques en showrooms, de galeries en lieux publics transformés pour l’occasion — la Paris Design Week est aujourd’hui un rendez-vous incontournable du design, de la décoration et de l’art de vivre en Europe.

Du 9 au 13 septembre, la cinquième édition de Vivement Demain dévoile une nouvelle génération de designers au Mobilier national dans le cadre de la Paris Design Week.

Du mercredi 09 septembre 2026 au dimanche 13 septembre 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 18h00

gratuit

Mobilier National

42 avenue des Gobelins 75013 Paris

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-09T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-13T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-09T11:00:00+02:00_2026-09-09T18:00:00+02:00;2026-09-10T11:00:00+02:00_2026-09-10T18:00:00+02:00;2026-09-11T11:00:00+02:00_2026-09-11T18:00:00+02:00;2026-09-12T11:00:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00;2026-09-13T11:00:00+02:00_2026-09-13T18:00:00+02:00

Mobilier national 42 avenue des Gobelins 75013 Paris

https://www.campusartdesign.com/actualites/vivement-demain-6/



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