LE GAI MARIAGE CAFE THEATRE LES 3T Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LE GAI MARIAGE

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 18:45:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-09 2026-10-17 2026-11-21 2026-12-12

Écrite par les auteurs de La vérité si je mens, cette comédie est fraîche, passionnante, tordante et on en rit encore même une semaine après !

Henri de Sacy, Don Juan invétéré, apprend qu’il hérite d’un million d’euros de sa vieille tante à condition qu’il se marie dans l’année. Comme Henri refuse de déroger à son amour des femmes, son ami Norbert, avocat, lui propose d’épouser un homme. Séduit, Henri propose ce contrat insolite à son copain Dodo, célibataire et sans travail. Mais ce mariage pour le meilleur et pour le pire va vite tourner au cauchemar… 25 .

CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Written by the authors of La vérité si je mens, this comedy is fresh, exciting and hilarious, and we’re still laughing even a week later!

L’événement LE GAI MARIAGE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE