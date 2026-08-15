LE GAI MARIAGE CAFE THEATRE LES 3T Toulouse
vendredi 9 octobre 2026 · CAFE THEATRE LES 3T · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
LE GAI MARIAGE
CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 18:45:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-09 2026-10-17 2026-11-21 2026-12-12
Écrite par les auteurs de La vérité si je mens, cette comédie est fraîche, passionnante, tordante et on en rit encore même une semaine après !
Henri de Sacy, Don Juan invétéré, apprend qu’il hérite d’un million d’euros de sa vieille tante à condition qu’il se marie dans l’année. Comme Henri refuse de déroger à son amour des femmes, son ami Norbert, avocat, lui propose d’épouser un homme. Séduit, Henri propose ce contrat insolite à son copain Dodo, célibataire et sans travail. Mais ce mariage pour le meilleur et pour le pire va vite tourner au cauchemar… 25 .
CAFE THEATRE LES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Written by the authors of La vérité si je mens, this comedy is fresh, exciting and hilarious, and we’re still laughing even a week later!
L’événement LE GAI MARIAGE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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