Informations pratiques

Flers

Le Garage à Papa

3 Rue du Collège Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 16:00:00

fin : 2026-10-17 16:55:00

Date(s) :

2026-10-17

Un garage avec des pompes à essence, un établi, des outils et du cambouis.

Aussi crasseux que leur atelier, deux garagistes bourrus et peu bavards travaillent. Au centre du garage, un pont élévateur soulève un lit. Car ne vous y méprenez pas ce que l’on révise et répare ici, ce ne sont pas les voitures mais bien… les papas.

Il est question ici de parentalité et de paternité, explorées avec humour et sensibilité à travers les rouages de la mécanique familiale.

Cette petite heure qui fait la part belle à la poésie et à l’humour de situation fait résonner les rires des enfants. C’est aussi l’occasion pour eux de réaliser que le tout-puissant papa a été un jour un enfant, et pour les papas de se laisser bercer au glockenspiel de clés de toutes tailles pour réveiller l’enfant qui sommeille en lui. .

3 Rue du Collège Flers 61100 Orne Normandie +33 2 31 81 23 13

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English : Le Garage à Papa

L’événement Le Garage à Papa Flers a été mis à jour le 2026-07-27 par REZZO