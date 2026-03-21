Teloché

Le Garage des Légendes

Place des Olympiades Teloché Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 15:00:00

fin : 2026-06-12 23:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Regroupement Porsche et véhicules de collection au Garage des légendes le vendredi 12 juin 2026, à Teloché de 15h à 23h.

Vendredi 12 juin 2026 de 15 h à 23 h

Le Garage des Légendes à Teloché fêtera les 75 ans de l’arrivée de Porsche dans le village !

De 1951 à 1981, Teloché a été le quartier général de Porsche, un lieu emblématique chargé d’histoire.

De nombreuses animations inédites seront au programme…

Nous vous dévoilerons tout cela dans les semaines à venir… un peu de suspense encore !

Nous vous attendons nombreux pour cet événement exceptionnel !

Véhicules acceptés

• Porsche bien sûr (parking dédié exclusivement)

• Véhicules anciens

• Véhicules de collection

• Véhicules de prestige

• Youngtimers

Si vous souhaitez de plus amples renseignements

teloch.evenements72@gmail.com .

Place des Olympiades Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 6 85 60 76 82 teloch.evenements72@gmail.com

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English :

Regroupement Porsche et véhicules de collection au Garage des légendes on Friday June 12, 2026, in Teloché from 3pm to 11pm.

L’événement Le Garage des Légendes Teloché a été mis à jour le 2026-05-20 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois