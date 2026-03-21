Le Garage des Légendes Teloché
Le Garage des Légendes Teloché vendredi 12 juin 2026.
Teloché
Le Garage des Légendes
Place des Olympiades Teloché Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 15:00:00
fin : 2026-06-12 23:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Regroupement Porsche et véhicules de collection au Garage des légendes le vendredi 12 juin 2026, à Teloché de 15h à 23h.
Vendredi 12 juin 2026 de 15 h à 23 h
Le Garage des Légendes à Teloché fêtera les 75 ans de l’arrivée de Porsche dans le village !
De 1951 à 1981, Teloché a été le quartier général de Porsche, un lieu emblématique chargé d’histoire.
De nombreuses animations inédites seront au programme…
Nous vous dévoilerons tout cela dans les semaines à venir… un peu de suspense encore !
Nous vous attendons nombreux pour cet événement exceptionnel !
Véhicules acceptés
• Porsche bien sûr (parking dédié exclusivement)
• Véhicules anciens
• Véhicules de collection
• Véhicules de prestige
• Youngtimers
Si vous souhaitez de plus amples renseignements
teloch.evenements72@gmail.com .
Place des Olympiades Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 6 85 60 76 82 teloch.evenements72@gmail.com
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English :
Regroupement Porsche et véhicules de collection au Garage des légendes on Friday June 12, 2026, in Teloché from 3pm to 11pm.
L’événement Le Garage des Légendes Teloché a été mis à jour le 2026-05-20 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois
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