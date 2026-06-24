Le garçon qui faisait danser les collines Salle de la Délivrance Dieuze

Informations pratiques

Dieuze

Le garçon qui faisait danser les collines

Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-02 20:15:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Ahmet, 15 ans, grandit au milieu des montagnes de Macédoine, où il garde les moutons de son père tout en prenant soin de son petit frère. Mais lui, ce qui le fait rêver, c’est la musique. Entre les attentes de son entourage et ses envies d’ailleurs, Ahmet pourra-t-il un jour suivre son propre chemin ?Tout public

6 .

Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 06 07 salinesroyales-dieuze@orange.fr

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English :

Ahmet, 15, grows up in the mountains of Macedonia, where he tends his father’s sheep while looking after his little brother. But what really makes him dream is music. Caught between the expectations of those around him and his own desire to explore the world, will Ahmet ever be able to follow his own path?

L’événement Le garçon qui faisait danser les collines Dieuze a été mis à jour le 2026-06-24 par OT DU PAYS SAULNOIS