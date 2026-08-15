Le goûter horrrrifique Bibliothèque Maurice Genevoix Paris
samedi 31 octobre 2026 · Bibliothèque Maurice Genevoix · Paris
Informations pratiques
- A table, petits monstres et grandes sorcières ! Après avoir écouté des histoires, affronté quelques créatures fantastiques et exploré la bibliothèque, il est temps de reprendre des forces autour d’un goûter horrrifique. Friandises, rires et bonne humeur seront au rendez-vous pour terminer cette journée d’Halloween en beauté. Et promis, les bibliothécaires ont prévu de quoi survivre à une invasion de fantômes affamés !
A table les petits monstres ! C’est aussi ça Halloween.
Le samedi 31 octobre 2026
de 17h20 à 17h40
gratuit
Inscriptions sur place auprès des bibliothécaires, par téléphone au 01 46 07 35 05 ou par mail à bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr
Tout public. A partir de 1 ans. Jusqu’à 199 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-31T18:20:00+01:00
fin : 2026-10-31T18:40:00+01:00
Date(s) : 2026-10-31T17:20:00+02:00_2026-10-31T17:40:00+02:00
Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris
https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/
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