Le grand absent : rencontre avec Jean-Yves Augros Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

Informations pratiques

en présence d’interprètes LSF/FR

Jean-Yves Augros a été professeur de LSF, comédien, metteur en scène, entre autres. Il est avant tout un artiste dans l’âme. Tous les arts l’intéressent mais c’est surtout la photographie qu’il a investie.

En 2012, il a imaginé une version nouvelle d’un tableau gardé à l’INJS de Paris pour rendre hommage à l’Abbé de l’Epée (la photo est exposée à la bibliothèque).

Et puis en 2026, l’envie de créer une nouvelle grande photographie réunissant de nombreuses personnes l’a menée à un autre tableau de l’INJS. Une œuvre réalisée en 1897 représentant Félix Faure visitant l’INJS et qui interroge Jean-Yves. Est-ce que ce tableau pourrait exister aujourd’hui ? Qu’est-ce qui a changé depuis ? Et qui donc est ce « grand absent » ?

Une photographie truffée de détails et références à la communauté Sourde et au Réveil Sourd. Un titre intriguant « Le grand absent ». Venez rencontrer Jean-Yves Augros qui vous dévoilera le processus de création de cette grande photographie sépia

Le jeudi 15 octobre 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-15T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-16T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-15T19:00:00+02:00_2026-10-15T21:00:00+02:00

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris

+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr



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