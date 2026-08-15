Le grand absent : rencontre avec Jean-Yves Augros Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris
jeudi 15 octobre 2026 · Bibliothèque Louise Walser-Gaillard · Paris
Informations pratiques
en présence d’interprètes LSF/FR
Jean-Yves Augros a été professeur de LSF, comédien, metteur en scène, entre autres. Il est avant tout un artiste dans l’âme. Tous les arts l’intéressent mais c’est surtout la photographie qu’il a investie.
En 2012, il a imaginé une version nouvelle d’un tableau gardé à l’INJS de Paris pour rendre hommage à l’Abbé de l’Epée (la photo est exposée à la bibliothèque).
Et puis en 2026, l’envie de créer une nouvelle grande photographie réunissant de nombreuses personnes l’a menée à un autre tableau de l’INJS. Une œuvre réalisée en 1897 représentant Félix Faure visitant l’INJS et qui interroge Jean-Yves. Est-ce que ce tableau pourrait exister aujourd’hui ? Qu’est-ce qui a changé depuis ? Et qui donc est ce « grand absent » ?
Une photographie truffée de détails et références à la communauté Sourde et au Réveil Sourd. Un titre intriguant « Le grand absent ». Venez rencontrer Jean-Yves Augros qui vous dévoilera le processus de création de cette grande photographie sépia
Le jeudi 15 octobre 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-15T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-16T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-15T19:00:00+02:00_2026-10-15T21:00:00+02:00
Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris
+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr
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