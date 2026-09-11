Le Grand Bain revisité | Visites immersives théâtralisées, Grand Bain (Le), Nantes

Informations pratiques

Le Grand Bain revisité | Visites immersives théâtralisées Samedi 19 septembre, 09h00 Grand Bain (Le) Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Le Grand Bain revisité | Visites immersives théâtralisées

Vous pourrez découvrir le lieu en vous inscrivant à nos visites guidées, proposées tout au long de la journée. Un projet initié par l’association du Grand Bain, soutenu par le service du patrimoine de la ville de Nantes et qui sera piloté par Philippe Host et sa troupe éphémère (membre L’Ouvre-Boites) pour la mise en scène et la direction artistique. Découvrez une troupe prête à se frotter à l’énergie d’un public : comédien.nes, chanteur.ses, musicien.nes, danseur.ses, bonimenteur.ses…

Le lieu sera ouvert de 10h30 à 19h le samedi 19 septembre 2026.

5 visites de prévues :

Samedi 19 septembre à 10h30

Samedi 19 septembre à 12h

Samedi 19 septembre à 15h

Samedi 19 septembre à 16h30

Samedi 19 septembre à 18h

Pour vous inscrire merci de cliquer sur l’horaire choisie !

Pour toutes questions veuillez écrire à l’adresse suivante : animation@legrandbain.coop

Bien que ce lieu ait perdu les traces visibles de son passé, venez découvrir son histoire à travers des visites immersives avec des saynètes célébrant des figures féminines et populaires liés à l’histoire des bains publics.

Grand Bain (Le) 20 Allée de la Maison Rouge, Nantes Nantes 44007 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://legrandbain.coop/bain-de-soleil-journee-du-patrimoine-et-du-matrimoine »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/le-grand-bain-nantais/evenements/visite-guidee-de-10h30-pour-la-journee-du-patrimoine »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/le-grand-bain-nantais/evenements/visite-theatralisee-de-12h-pour-la-journee-du-patrimoine-et-du-matrimoine »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/le-grand-bain-nantais/evenements/visite-theatralisee-de-15h-pour-la-journee-du-patrimoine-et-du-matrimoine »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/le-grand-bain-nantais/evenements/visite-theatralisee-de-16h30-pour-la-journee-du-patrimoine-et-du-matrimoine »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/le-grand-bain-nantais/evenements/visite-theatralisee-de-18h-pour-la-journee-du-patrimoine-et-du-matrimoine »}, {« link »: « mailto:animation@legrandbain.coop »}]

Venez découvrir le bâtiment des anciens bains et lavoirs, allée de la Maison Rouge à Nantes. patrimoine evenement

@assograndbain