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Le Grand Bal Thionville

jeudi 15 avril 2027 · Thionville

Le Grand Bal Thionville

Informations pratiques

Début
jeudi 15 avril 2027
Fin
vendredi 16 avril 2027
Heure de début
20:00:00
Adresse
30 boulevard Foch
Ville
57100 Thionville
Département
Moselle
Tarif
20 Tarif réduit

Thionville

Le Grand Bal

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR
20
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2027-04-15 20:00:00
fin : 2027-04-15 23:00:00

Date(s) :
2027-04-15

Le Grand Bal de Dyptik explore l’affranchissement des corps face à une société sous pression. Dans un espace évoluant de l’ombre à la lumière, neuf danseurs sont saisis d’une fièvre collective, entre transe et révolte. Portée par la musique et l’énergie du groupe, cette danse devient un exutoire, oscillant entre libération et implosion, jusqu’à un final incertain, rédempteur ou funeste.Tout public
20  .

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24  info@theatre-thionville.fr

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English :

Dyptik’s Grand Bal explores the liberation of the body in the face of a society under pressure. In a space that shifts from shadow to light, nine dancers are seized by a collective fever, somewhere between trance and rebellion. Driven by the music and the group’s energy, this dance becomes an outlet, oscillating between liberation and implosion, leading to an uncertain finale—whether redemptive or disastrous.

L’événement Le Grand Bal Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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