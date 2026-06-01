Le Grand Boucan Conservatoire Pierre Barbizet Marseille 1er Arrondissement
Le Grand Boucan Conservatoire Pierre Barbizet Marseille 1er Arrondissement samedi 20 juin 2026.
Marseille 1er Arrondissement
Le Grand Boucan
Du 20/06 au 27/06/2026. Conservatoire Pierre Barbizet 2 place Auguste et François Carli Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-20
Des propositions gratuites et ouvertes à toutes et tous avec les élèves et les enseignant·es du Conservatoire.
Temps fort de fin d’année du Conservatoire Pierre Barbizet, le Grand Boucan revient pour sa 3e édition !
Cette année, élèves et enseignant.es sont à l’honneur avec une vingtaine de propositions gratuites théâtre, concerts en plein-air, improvisations… .
Conservatoire Pierre Barbizet 2 place Auguste et François Carli Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 01 31 85 aurore.chavagneux@conservatoiredemarseille.fr
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English :
Free events open to everyone, featuring the students and teachers of the Conservatory.
L’événement Le Grand Boucan Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille
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