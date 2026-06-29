Le Grand Café : Cafés BD et littéraire de la médiathèque de la Canopée hors-les-murs Médiathèque de la Canopée Paris
Le Grand Café : Cafés BD et littéraire de la médiathèque de la Canopée hors-les-murs Médiathèque de la Canopée Paris samedi 4 juillet 2026.
L’occasion de fêter une année riche en échanges
culturels, et permettre aux curieuses et curieux de découvrir ces deux formats.
Ce café
prendra la forme d’un pique-nique, n’hésitez pas à apporter quelque chose à
boire ou grignoter. Nous parlerons de BD, romans, essais, sorties culturelles, films, séries….
Entrée libre, départ de la médiathèque à 11h.
Et pourquoi pas deux cafés en un ? Ou un Grand Café ?
Retrouvons-nous samedi 4 juillet à 11h pour un café BD et littéraire exceptionnel dans le jardin Nelson Mandela !
Le samedi 04 juillet 2026
de 11h00 à 13h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T14:00:00+02:00
fin : 2026-07-04T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T11:00:00+02:00_2026-07-04T13:00:00+02:00
Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris
+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee
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