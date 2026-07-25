Informations pratiques

Bruère-Allichamps

Le Grand Couvert

Lieu-dit Châteaufer Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 110 – 110 – EUR

110

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10 18:30:00

fin : 2026-10-10 22:30:00

Date(s) :

2026-10-10

La vie rêvée de château, le temps d’une soirée

Un menu inédit en hommage au grand Molière. 6 services cuisinés & envoyés par Les Chefs des Tables Gourmandes du Berry, Ghislaine Antoine autrice en mme Loyale, Bernard Bailly cavalier Fauconnier et son fidèle Fuego, Antonin Mathiot à la magie, Edouard Fournier aux flacons, Hervé Borne au décor, Florent Jacques au son et lumière, Sylvain Maigret au design web, Emma, Léanne, Baptiste à la communication, mais aussi Julien, Nicolas et tant d’autres élèves de l’Estacom, les participants et partenaires des masterclasses promotion molière

et enfin Diane & Céline, Francine & Sylvia ainsi que toute la famille et la team Chateaufer 110 .

Lieu-dit Châteaufer Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 03 65 accueil@chateaufer.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Grand Couvert is more than just an event: it?s a real highlight of excellence and conviviality

of the Saint Amandois region, supported by the cultural and ecological wealth of Châteaufer.

L’événement Le Grand Couvert Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-07-25 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE