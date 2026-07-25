Le Grand Couvert Bruère-Allichamps
samedi 10 octobre 2026 · Bruère-Allichamps
Informations pratiques
Bruère-Allichamps
Le Grand Couvert
Lieu-dit Châteaufer Bruère-Allichamps Cher
Tarif : 110 – 110 – EUR
110
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 18:30:00
fin : 2026-10-10 22:30:00
Date(s) :
2026-10-10
La vie rêvée de château, le temps d’une soirée
Un menu inédit en hommage au grand Molière. 6 services cuisinés & envoyés par Les Chefs des Tables Gourmandes du Berry, Ghislaine Antoine autrice en mme Loyale, Bernard Bailly cavalier Fauconnier et son fidèle Fuego, Antonin Mathiot à la magie, Edouard Fournier aux flacons, Hervé Borne au décor, Florent Jacques au son et lumière, Sylvain Maigret au design web, Emma, Léanne, Baptiste à la communication, mais aussi Julien, Nicolas et tant d’autres élèves de l’Estacom, les participants et partenaires des masterclasses promotion molière
et enfin Diane & Céline, Francine & Sylvia ainsi que toute la famille et la team Chateaufer 110 .
Lieu-dit Châteaufer Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 03 65 accueil@chateaufer.fr
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English :
Le Grand Couvert is more than just an event: it?s a real highlight of excellence and conviviality
of the Saint Amandois region, supported by the cultural and ecological wealth of Châteaufer.
L’événement Le Grand Couvert Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-07-25 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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