Le Grand déballage #3 • COS de Cusset Cours lafayette Cusset
Le Grand déballage #3 • COS de Cusset Cours lafayette Cusset dimanche 4 octobre 2026.
Cusset
Le Grand déballage #3 • COS de Cusset
Cours lafayette Cours Lafayette Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Le Comité des oeuvres sociales du personnel de la ville de Cusset (Cos Cusset) organise la 3e édition du Grand déballage le dimanche 4 octobre 2026 sur le Cours Lafayette er le centre-ville.
.
Cours lafayette Cours Lafayette Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 85 25 cos.cusset@ville-cusset.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Comité des oeuvres sociales du personnel de la ville de Cusset (Cos Cusset) is organizing the 3rd Grand déballage on Sunday October 4, 2026 on the Cours Lafayette in the town center.
L’événement Le Grand déballage #3 • COS de Cusset Cusset a été mis à jour le 2025-12-22 par Vichy Destinations
À voir aussi à Cusset (Allier)
- Concert de Printemps • Harmonie la Semeuse Espace Chambon Cusset 26 avril 2026
- Cérémonie du souvenir des victimes et héros de la déportation Rue Antoinette-Mizon Cusset 26 avril 2026
- Brocante • Les Amis des Darcins Cusset 26 avril 2026
- Attendez-moi • Cie La Bazooka Studio de Danse Maurice-Béjart Cusset 29 avril 2026
- Body bagarre • Cie R/Ô Théâtre de Cusset Cusset 30 avril 2026