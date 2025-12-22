Le Grand déballage #3 • COS de Cusset Cours lafayette Cusset

Cusset

Le Grand déballage #3 • COS de Cusset

Cours lafayette Cours Lafayette Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Le Comité des oeuvres sociales du personnel de la ville de Cusset (Cos Cusset) organise la 3e édition du Grand déballage le dimanche 4 octobre 2026 sur le Cours Lafayette er le centre-ville.

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Cours lafayette Cours Lafayette Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 85 25 cos.cusset@ville-cusset.fr

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English :

The Comité des oeuvres sociales du personnel de la ville de Cusset (Cos Cusset) is organizing the 3rd Grand déballage on Sunday October 4, 2026 on the Cours Lafayette in the town center.

L’événement Le Grand déballage #3 • COS de Cusset Cusset a été mis à jour le 2025-12-22 par Vichy Destinations