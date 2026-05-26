Le Grand Déballage Les Halles en Commun Rennes Samedi 13 juin, 11h00 Ille-et-Vilaine

village du réemploi, grande braderie, ateliers et créations, jeux géants, expositions, performances musicales, visites, impros, drag show, cinéma amateur, restauration, etc.

Le 13 juin, on déballe des meubles, des matériaux, des idées, des histoires et des projets. Le temps d’une journée festive et ouverte à toutes et tous, le site révèle ses coulisses, ses transformations et l’énergie collective qui l’anime à travers une programmation riche et variée : grande braderie, visites guidées, ateliers, expositions, spectacles, drag show, DJ sets, installations artistiques, jeux géants et animations.

Explorer

Tout au long de la journée, plusieurs propositions invitent à découvrir l’histoire et les transformations du site. Des visites guidées permettront d’explorer la friche, son passé industriel, ses usages actuels et son avenir. Un parcours photographique en accès libre mettra également en avant les anciennes images du site et ses métamorphoses récentes.

Chiner et consommer autrement

Le Grand Déballage sera l’un des temps forts de la journée avec une grande braderie de mobilier, objets insolites et équipements issus du site. Les ressourceries résidentes ouvriront également leurs portes pour proposer vêtements, décoration, livres, meubles et objets de seconde main. Des ventes et dons de matériaux de construction ou de matériel technique du spectacle viendront compléter cette grande fête du réemploi.

Créer, jouer et expérimenter

Jeux géants, skatepark, ateliers artistiques et expériences interactives rythmeront l’après-midi. Vous pourrez notamment découvrir « L’arbre qui chante », une installation transformant les impulsions électriques des végétaux en musique, participer à un atelier autour des imaginaires solarpunk ou encore immortaliser sa journée dans un photobooth décalé conçu à partir d’un ancien shelter militaire.

Comprendre le projet et participer

Une exposition retracera les quatre années de transformation des Halles en Commun et les nombreuses expérimentations menées sur le site. Un atelier participatif invitera également habitants et visiteurs à proposer un nom pour la rue centrale des Halles en Commun.

Spectacles, musique et soirée festive

La journée se prolongera avec plusieurs rendez-vous artistiques : lecture musicale, théâtre d’improvisation, vernissage de l’exposition « Présage » de Jérôme Maillet, drag show puis soirée DJ sets à Grabuge.

Et plein d’autres surprises qui vous attendent tout au long de la journée !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-13T20:00:00.000+02:00

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Les Halles en Commun 24 avenue Jules maniez – 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine



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