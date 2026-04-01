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Le Grand défilé des boutiques Bouffier-Montjau Valence

Le Grand défilé des boutiques Bouffier-Montjau Valence samedi 25 avril 2026.

Adresse : rue Madier de Montjau

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Valence

Le Grand défilé des boutiques Bouffier-Montjau

rue Madier de Montjau Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:30:00
fin : 2026-04-25 16:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Le tapis rouge sera déroulé pour accueillir nos Ambassadrices Pays du Lyonnais ainsi que nos Miss Curvy Rhône-Alpes !
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rue Madier de Montjau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 86 85 70  asso.quartier.bouffier@gmail.com

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English :

The red carpet will be rolled out to welcome our Pays du Lyonnais Ambassadors and Miss Curvy Rhône-Alpes!

L’événement Le Grand défilé des boutiques Bouffier-Montjau Valence a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme

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