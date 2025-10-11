Le grand labyrinthe de l’horreur

2 rue de Blois Valençay Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-10-26 16:00:00

fin : 2026-11-01 19:00:00

Date(s) :

2026-10-26

Durant les vacances de la Toussaint, venez vivre une expérience terrifiante dans le grand labyrinthe du château transformé en labyrinthe de l’horreur.

Scénographie autour du diable…. boiteux avec soirée spéciale le 31 octobre.

Une fois la nuit tombée, le labyrinthe devient occupé par des créatures, des esprits et toutes sortes de surprises macabres. Laissez-vous emporter dans les chemins sinueux du labyrinthe, et armez-vous de tout votre courage !

Citrouille, sorcière, toile d’araignée, fantôme… vous n’êtes pas au bout de vos surprises. Des monstres devraient même vous faire très très peur…

Et découvrez les décorations automnales du Palais princier installées dans le jardin français et dans la cour d’honneur. .

2 rue de Blois Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 15 69 accueil@chateau-valencay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During the All Saints? vacations, come and enjoy a terrifying experience in the castle?s large labyrinth, transformed into a horror maze.

L’événement Le grand labyrinthe de l’horreur Valençay a été mis à jour le 2026-03-06 par BERRY